Диетолог Грассо назвала лучший напиток для восстановления после тренировок

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая, ФедералПресс. Американский врач-диетолог Тейлор Грассо рассказала, что шоколадное молоко помогает быстрее восстановиться после физической тренировки благодаря оптимальному балансу углеводов и белков – три к одному.
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