ПРОСТО О СЛОЖНОМ Уже давно известно, что смелость бывает двух типов. В первом варианте она основана на понимании своей силы и своих возможностей.
Напугать получилось или чем смелость отличается от отсутствия мозга
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Владимир Бурмистров
Зеленский просто озвучивает то, что ему говорят из америкосии.
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10 час.
Людмила Фирстова
Ольга, согласна с вашим комментарием, но не Запад идёт на поводу у Зеленского, а именно он является марионеткой США и Запада... Они создали Анти Россию на нашей границе, они готовили войну на нашей территории... А на Украине всегда не любили русских, особенно западная Украина... Знаю из собственного опыта, ездила отдыхать в советское время 1976 год ...
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9 час.
МП
Михаил Пантюхин
Вся пропиндосская пидерсия состоит из мелких шавок на поводка, которые только лают, но кусать не могут, а если какая-то шафка в порыве все-таки сорвётся с поводка и возможно вцепится в нашу брючину, жить ей останется несколько минут, а Бидон, а что Бидон, у него деменция, амнезия, ходит слабо, руки вместо глаз, ведь не знает где вход и выход, сколько раз уже падал, головой бился, мозги отшиблены короче дело труба! Кирпича им не хватает, но ничего поможем, шавки боятся кирпичей, короче придётся НАМ РОССИИ ещё раз их "погладить"!!!!
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5 час.
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