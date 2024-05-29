Напугать получилось или чем смелость отличается от отсутствия мозга

Ольга, согласна с вашим комментарием, но не Запад идёт на поводу у Зеленского, а именно он является марионеткой США и Запада... Они создали Анти Россию на нашей границе, они готовили войну на нашей территории... А на Украине всегда не любили русских, особенно западная Украина... Знаю из собственного опыта, ездила отдыхать в советское время 1976 год ...

МП

Михаил Пантюхин

Вся пропиндосская пидерсия состоит из мелких шавок на поводка, которые только лают, но кусать не могут, а если какая-то шафка в порыве все-таки сорвётся с поводка и возможно вцепится в нашу брючину, жить ей останется несколько минут, а Бидон, а что Бидон, у него деменция, амнезия, ходит слабо, руки вместо глаз, ведь не знает где вход и выход, сколько раз уже падал, головой бился, мозги отшиблены короче дело труба! Кирпича им не хватает, но ничего поможем, шавки боятся кирпичей, короче придётся НАМ РОССИИ ещё раз их "погладить"!!!!