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Царьград

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Жители Коми вторые сутки гоняются за страусом по хвойному лесу

Жители Коми вторые сутки гоняются за страусом по хвойному лесу

Уже двое суток жители Республики Коми ловят в хвойном лесу сбежавшего страуса эму. Найти-то они его нашли… Вот только легче от этого не стало.

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