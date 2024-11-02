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Жили припеваючи: какие в СССР профессии были самые высокооплачиваемые

Жили припеваючи: какие в СССР профессии были самые высокооплачиваемые

Советские знаменитости/ фото: rt.com, kinoafisha.info  В эпоху СССР жизнь была совершенно иной. Люди жили без компьютеров, интернета, мобильных телефонов и мечтали стать высокооплачиваемыми и уважаемыми специалистами.

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Комментарии
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F I
На жд так же не плохие заработки и льготы  . Даже 4 форма проездного , на электричках можно хото весь СССР объездить ,не считая что раз в год всей семьёй. И лучшие жд клиники и больницы  были ,спец магазины . Отличные заработки у рыбфлота  ,  на плавбазах з/п бонами ($) , отпуска по 2 месяца можно собрать и все континеты  увидеть ,отовариваться в &quot;Берёзке &quot; и тп
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11 час.
F I
Можно подумать терперь озолотились )))
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11 час.
ск
сергей козьменко
вас уже выпустили из сумасшедшего дома ?
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9 час.

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