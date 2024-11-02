Жили припеваючи: какие в СССР профессии были самые высокооплачиваемые

F I

На жд так же не плохие заработки и льготы . Даже 4 форма проездного , на электричках можно хото весь СССР объездить ,не считая что раз в год всей семьёй. И лучшие жд клиники и больницы были ,спец магазины . Отличные заработки у рыбфлота , на плавбазах з/п бонами ($) , отпуска по 2 месяца можно собрать и все континеты увидеть ,отовариваться в "Берёзке " и тп