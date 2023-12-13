Гинцбург: в регионы начали отгружать обновлённую вакцину «Спутник Лайт»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что уже началась отгрузка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом в российские регионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии