Гинцбург: в регионы начали отгружать обновлённую вакцину «Спутник Лайт»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что уже началась отгрузка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом в российские регионы.