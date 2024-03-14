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Прокуратура Москвы: участие в несогласованных акциях влечет ответственность

Прокуратура Москвы: участие в несогласованных акциях влечет ответственность

Участие в несогласованных массовых мероприятиях во время процесса голосования граждан на выборах президента России на различных избирательных участках по всей стране может повлечь за собой уголовную ответственность.

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