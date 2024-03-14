Прокуратура Москвы: участие в несогласованных акциях влечет ответственность

Участие в несогласованных массовых мероприятиях во время процесса голосования граждан на выборах президента России на различных избирательных участках по всей стране может повлечь за собой уголовную ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии