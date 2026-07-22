Betahon

Как всегда, согласен с народным депутатом Журавлевым, но хотелось бы добавить: бить и сильно бить надо не только по производству в хохляндии, но и по пунктам перемещения грузов через границу с Запада-мостам, переправам, морским и речным пространствам, аэродромам и железнодорожным и автомобильным переходам!Кстати, можно вспомнить и военную "рельсовую войну" с учетом современных реалий и возможностей...Плохо, что не слышно о работе украинских партизан и подпольщиков на территории, оккупированной прозападным временным правительством!