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Суть Событий

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Директор "Дома с маяком" Лида Мониава останется на своем посту

Директор "Дома с маяком" Лида Мониава останется на своем посту

Лида Мониава останется на должности директора фонда и одноименного хосписа "Дома с маяком". Об этом заявил ее адвокат Михаил Бирюков.

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