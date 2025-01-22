🇪🇺🇫🇷🇺🇸 После беседы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские государства увеличить оборонные расходы, в том числе и военную помощь т.
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🇪🇺🇫🇷🇺🇸 После беседы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские государства увеличить оборонные расходы, в том числе и военную помощь т.
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