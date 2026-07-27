Вайкуле потеряла равновесие и упала прямо на сцене в Юрмале

Во время концерта на юрмальском фестивале Лайма Вайкуле подвернула ногу и упала на сцене. Как передают СМИ, певица споткнулась и ударилась спиной о пол прямо во время исполнения песни на русском языке, оказавшись в окружении массовки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии