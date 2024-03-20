Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ-флаги в американских посольствах

В ходе обсуждения финансирования части федеральных ведомств, спикер палаты представителей США Майк Джонсон достиг соглашения с Белым домом о запрете на поднятие ЛГБТ-флагов над американскими посольствами.
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