‼️🇺🇦🏴☠ В Одессе подорван автомобиль офицера ВСУ ▪️Как только украинский военный завел свой внедорожник — тот взорвался.
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‼️🇺🇦🏴☠ В Одессе подорван автомобиль офицера ВСУ ▪️Как только украинский военный завел свой внедорожник — тот взорвался.
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