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Джоэл Эмбиид намекнул в эфире ESPN, что хочет перехода Пола Джорджа в «Сиксерс»

Джоэл Эмбиид намекнул в эфире ESPN, что хочет перехода Пола Джорджа в «Сиксерс»

Звездные игроки «Филадельфии» и «Клипперс» посетили эфир ESPN во время четвертого матча финала плей-офф «Даллас» – «Бостон» (122:84, 1-3).

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