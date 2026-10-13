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МОСИНФОРМ

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Порядка 60 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию с начала года в Москве

Порядка 60 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию с начала года в Москве

С января по сентябрь 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации.

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