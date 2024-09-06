«Ферстаппен не паникует и тратит время на решение проблем»: Хорнер — о ситуации в Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что Макс Ферстаппен активно помогает чемпионской команде решить проблемы с болидом, которые возникли в течение сезона 2024 года.
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