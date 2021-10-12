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Вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "оплеуху" на шоу "Співають всі": "Валерия намного сильнее"

Вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "оплеуху" на шоу "Співають всі": "Валерия намного сильнее"

Накануне финала кипят страсти на талант-шоу "Співають всі". Публика бурно обсуждают провал подопечного Кузьмы Скрябина Василия Логая, появившегося на сцене проекта.

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