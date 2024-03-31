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Как избежать проблем с ипомеей — запрещённые сорта и альтернативы

Как избежать проблем с ипомеей — запрещённые сорта и альтернативы

Запрет на выращивание ипомеи трехцветной всколыхнул мир цветоводов. Одни не знают, чем теперь заменить любимый вьюнок, а у других ипомея превратилась в сорняк, и как же ее теперь вывести! Спешим вас успокоить, запрещенную ипомею многие, возможно, никогда не сажали и путают ее с другими видами.

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