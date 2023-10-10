«У него есть все, чтобы стать чемпионом UFC». Тренер Царукяна — об Усмане Нурмагомедове

Сергей Торосян оценил шансы Усмана Нурмагомедова стать чемпионом UFC. Тренер известного бойца UFC Армана Царукяна Сергей Торосян высказался о перспективах чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова.
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