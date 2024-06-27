Александр Ревва поделился свадебными фото

Артист Александр Ревва организовал новую свадьбу с регистрацией и изысканным ужином. Александр Ревва, 49-летний артист, может выглядеть на сцене как ловелас и любитель женщин, но в личной жизни он остается верным и постоянным.
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