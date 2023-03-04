Петербуржцам рассказали, каких цен на мимозу ждать в этом году на 8 марта

Флористы обещают, что цветы можно будет выгодно приобрести даже в день самого праздника. Символ весны и Международного женского дня мимозу традиционно вручают 8 марта любимым, родственницам и коллегам.
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