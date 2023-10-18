В Госдуме нашли способ снизить число отравившихся алкоголем

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле рассмотрели законопроекты, регулирующие производство и оборот метилового спирта.
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