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В Госдуме нашли способ снизить число отравившихся алкоголем

В Госдуме нашли способ снизить число отравившихся алкоголем

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле рассмотрели законопроекты, регулирующие производство и оборот метилового спирта.

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