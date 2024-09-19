Польские власти намерены оказать давление на Украину, используя предстоящее председательство в ЕС

Издание Onet со ссылкой на источники в польском дипломатическом ведомстве сообщило, что руководство страны будет использовать председательство Варшавы в Европейском союзе в первой половине 2025 года для оказания давления на Киев, чтобы решить в свою пользу спорные вопросы в двусторонних отношениях.