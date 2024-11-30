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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков остался без очков в матче с «Рейнджерс». У него 0 бросков и 2 потери за 14:03

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:1).

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