Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ползучая экспансия

Ползучая экспансия

Представители узбекской диаспоры грозят тихой сапой захватить земли России    Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что нужно проверить бывшего главу узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова.

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