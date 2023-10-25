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Сыну Кадырова вручили вторую по значимости награду Татарстана

Сыну Кадырова вручили вторую по значимости награду Татарстана

Орден "Дуслык" он получил из рук Рустама Минниханова.фото: t.me/adelimkhanov_95--> Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» 15-летнему сыну руководителя Чечни Адаму Кадырову, который ранее избил сжёгшего Коран Никиту Журавеля.

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Комментарии
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А Кудасов
Избить беззащитного есть &quot;подтверждение неординарных способностей и ярких талантов сына Кадырова&quot;. За это восхвалять и награждать? Что это?
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4 д.
Гоша Веверсис
докатились ,награды за принадлежность к семье. доиграетесь.
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4 д.

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