Сыну Кадырова вручили вторую по значимости награду Татарстана

Орден "Дуслык" он получил из рук Рустама Минниханова.фото: t.me/adelimkhanov_95--> Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» 15-летнему сыну руководителя Чечни Адаму Кадырову, который ранее избил сжёгшего Коран Никиту Журавеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии