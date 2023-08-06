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Пушков: состояние здоровья, похождения сына Хантера и обвинения в коррупции не позволят Байдену принять участие в выборах 2024-го

Пушков: состояние здоровья, похождения сына Хантера и обвинения в коррупции не позволят Байдену принять участие в выборах 2024-го

Состояние здоровья, похождения сына Хантера и обвинения в коррупции не позволят действующему президенту Соблюденных Штатов Джо Байдену принять участие в выборах 2024 года.

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