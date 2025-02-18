В России разработан «умный» браслет для экстренного введения инсулина в организм

Научная группа из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет) разработала браслет с микроэлектронным прибором — массивом полых микроигл, который был получен методом 3D-печати, предназначенный для помощи людям, больным диабетом.
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