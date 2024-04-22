Как обновить кухню к весне без ремонта и больших затрат

Именно весной душа требует перемен: хочется обновить внешность, гардероб, да и собственную квартиру, наконец! Если интерьер слегка устарел или же просто надоел, навести красоту можно довольно простыми способами, не втягиваясь при этом в долгосрочный и дорогостоящий ремонт.