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«Бешеные глаза» и газовый баллончик: что известно о нападении школьницы в Канске

«Бешеные глаза» и газовый баллончик: что известно о нападении школьницы в Канске

Первый звонок вместо праздника. Утро 1 сентября в одной из школ Канска Красноярского края обернулось тревогой, паникой и расследованием.

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