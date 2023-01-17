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Европа требует от России разрешить бесплатные полеты над Сибирью

Европа требует от России разрешить бесплатные полеты над Сибирью

Европейские чиновники выступили с очередным скандальным заявлением в адрес России. Руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России перестать взимать с иностранных авиакомпаний плату за пролет над Сибирью.

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