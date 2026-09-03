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"СберИндекс": среднее потребление в городах ДФО составило 34 тыс. рублей в месяц

"СберИндекс": среднее потребление в городах ДФО составило 34 тыс. рублей в месяц

Реальное потребление в городах Дальнего Востока выросло на 4,9% за два года, следует из результатов исследования «СберИндекса», представленного на ВЭФ-2026.

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