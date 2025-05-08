Нейросети оживили встречи и первые мгновения Победы в Великой Отечественной войне

Кадры Победы ожили под песню Леонида Агутина.Уникальные архивные фотографии весны 1945 года получили вторую жизнь, специалисты с помощью нейросетей оживили встречи, объятия и слезы радости в первые мгновения мира.
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