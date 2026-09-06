Acer представила новые 5G-устройства Connect D5P и Connect X6ES

Модель Connect D5P подключается к компьютеру через USB-C с максимальной скоростью до 5 Гбит/с. В устройстве предусмотрено 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ встроенной флеш-памяти eMMC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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