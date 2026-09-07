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FiNE NEWS

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Власти Германии пытаются минимизировать последствия поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт

На выборах в земле Саксония-Анхальт, состоявшихся 6 сентября, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила почти 44% голосов, значительно опередив Христианско-демократический союз (ХДС), который занял второе место.

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