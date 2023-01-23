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Самолет с российскими туристами, летевший в Гоа, посадили в узбекском захолустье из-за сообщения о бомбе

Самолет с российскими туристами, летевший в Гоа, посадили в узбекском захолустье из-за сообщения о бомбе С неприятных приключений для российских туристов началось путешествие в курортный индийский штат Гоа из Перми: после сообщения о минировании самолет а/к Azur Air всего за 30 минут до пересечения границы Индии был срочно посажен на запасной аэродром, которым оказался маленький … Сообщение Самолет с российскими туристами, летевший в Гоа, посадили в узбекском захолустье из-за сообщения о бомбе появились сначала на 777 Travel.

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