Самолет с российскими туристами, летевший в Гоа, посадили в узбекском захолустье из-за сообщения о бомбе С неприятных приключений для российских туристов началось путешествие в курортный индийский штат Гоа из Перми: после сообщения о минировании самолет а/к Azur Air всего за 30 минут до пересечения границы Индии был срочно посажен на запасной аэродром, которым оказался маленький … Сообщение Самолет с российскими туристами, летевший в Гоа, посадили в узбекском захолустье из-за сообщения о бомбе появились сначала на 777 Travel.