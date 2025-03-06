«Работать практически не с чем»: риелтор рассказал о ситуации на вторичном рынке жилья

Предложение на вторичном рынке жилья Москвы сокращается: согласно статистике Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости», в старых границах города с января число лотов уменьшилось на 1,3%, с начала года на 3,2% – до 96,09 тысячи; в Новой Москве экспонируется 206,8 тысячи объектов, за месяц минус 2,3%, с начала года минус 5,3%.