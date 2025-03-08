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В Таиланде россиянин спас финских туристок

В Таиланде россиянин спас финских туристок

В Таиланде россиянин стал героем, спасая финских туристок от угрозы насилия. В Патонге, на острове Пхукет, он вступился за двух женщин, когда заметил, как трое туристов из Израиля пытались проникнуть в их номер.

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