В Таиланде россиянин спас финских туристок

В Таиланде россиянин стал героем, спасая финских туристок от угрозы насилия. В Патонге, на острове Пхукет, он вступился за двух женщин, когда заметил, как трое туристов из Израиля пытались проникнуть в их номер.
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