Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков

Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.
Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.
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