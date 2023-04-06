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Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков

Эксперт объяснила, почему женатые мужчины живут меньше холостяков

Не многие мужчины находят в себе силы бороться с таким положением вещей В России семейные отношения разрушают здоровье и жизни мужчин, заявила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина, сообщает NEWS.

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