Политнавигатор Родной брат политического узника этнократического режима Казахстана, русофила Ермека Тайчибекова – Марлен Тайчибеков, написал открытое письмо.
Брат гибнущего в тюрьме казаха-русофила Ермека Тайчибекова обратился к Марии Захаровой
Комментарии
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metallvest
Так мы теряем друзей
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12 час.
E
Ed
Правительству Казахстана стыдно? Окстись, родной, это чувство им незнаемо, иначе бы не попал бы в этот раек убогих духом!
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11 час.
Николай Артамонов
Казахи с самого начала распада Союза стали по скотски относится к русским.Даже был призыв:чтобы не покупали недвижимость у русских,т.к. они и так уедут, а мы сами получим их жильё и недвижимость!!!Нужно забрать у них наши,исконно русские земли!
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9 час.
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