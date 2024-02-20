Брат гибнущего в тюрьме казаха-русофила Ермека Тайчибекова обратился к Марии Захаровой

Правительству Казахстана стыдно? Окстись, родной, это чувство им незнаемо, иначе бы не попал бы в этот раек убогих духом!

Николай Артамонов

Казахи с самого начала распада Союза стали по скотски относится к русским.Даже был призыв:чтобы не покупали недвижимость у русских,т.к. они и так уедут, а мы сами получим их жильё и недвижимость!!!Нужно забрать у них наши,исконно русские земли!