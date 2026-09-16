В Татарстане приступили к сбору желудей дуба черешчатого

В Республике Татарстан началась заготовка желудей дуба черешчатого. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в состав федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
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