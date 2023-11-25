Одной из главных проблем, с которыми пришлось столкнуться российской армии в ходе СВО на Украине, стало превосходство натовской артиллерии, стоящей на вооружении ВСУ, в дальности и точности нанесения ударов.
Оценки потенциала РСЗО «Торнадо-Г» в контрбатарейной борьбе с артиллерией ВСУ
Комментарии
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Александр Салтановский
Как всегда, на весь мир раструбим, да мы, да у нас, а когда коснётся, оказывается наше бьёт на вдвое меньшую дистанцию и не так точно, а то что способно конкурировать с западными образцами, присутствует в количестве не сравнимом с западными стволами, на уровне статистической погрешности, и так почти везде, сделали в одном экземпляре и на весь мир кричим "у нас есть не хуже вашего", есть то оно есть, толку с него только ноль, потому что, по факту его то и нет!
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