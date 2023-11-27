Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10

До 10 человек возросло число пострадавших в результате урагана в Крыму, один человек погиб. Об этом сообщили на селекторном совещании под руководством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуненко в понедельник, 27 ноября.
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