"Было тяжело": Василевский – о победе в соглавном бою "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Россиянин Вячеслав Василевский после победы над бразильцем Глейсоном Тибау в соглавном боксерском поединке на ринге в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" заявил, что ему было тяжело в бою с оппонентом.