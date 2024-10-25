"Было тяжело": Василевский – о победе в соглавном бою "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Россиянин Вячеслав Василевский после победы над бразильцем Глейсоном Тибау в соглавном боксерском поединке на ринге в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" заявил, что ему было тяжело в бою с оппонентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии