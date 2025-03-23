ГД на будущей неделе рассмотрит проект о запрете рекламы на запрещённых ресурсах

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете размещения рекламы на нежелательных или запрещённых на территории России информационных ресурсах, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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