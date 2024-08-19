Нардеп Дубинский: Ермак пытается выставить Зеленского неадекватным

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак пытается выставить Владимира не совсем адекватным человеком, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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