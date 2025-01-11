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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡Минтруд проведет в начале 2026 года эксперимент для самозанятых

⚡Минтруд проведет в начале 2026 года эксперимент для самозанятых, которые смогут делать страховые взносы для последующей оплаты больничных Эксперимент продлиться до 2028 года.

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