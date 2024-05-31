Ямал нацелен на развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр транспорта РФ Роман Старовойт провели рабочую встречу, посвященную обсуждению планов по улучшению дорожного покрытия и развитию транспортной инфраструктуры в регионе.
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