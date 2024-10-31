Новые автобусы должны усилить два маршрута, соединяющие Челябинск и Копейск

38 новых автобусов должны усилить связь Копейск-Челябинск уже в ноябре. Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 ноября на маршруты №125 и №123 начнут выходить новые автобусы, что позволит улучшить важнейшую связку Челябинска и крупного города-спутника.