В Кузбассе прошли праздничные мероприятия в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

В рамках всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» сотрудник центра кинологической службы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прапорщик полиции Андрюс Даукантас вместе со служебной собакой – немецкой овчаркой по кличке Хазар поздравили представительниц прекрасного пола Новокузнецка с Международным женским днем.