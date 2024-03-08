В Кузбассе прошли праздничные мероприятия в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

В рамках всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» сотрудник центра кинологической службы ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прапорщик полиции Андрюс Даукантас вместе со служебной собакой – немецкой овчаркой по кличке Хазар поздравили представительниц прекрасного пола Новокузнецка с Международным женским днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии