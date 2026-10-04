В Подмосковных Черустях ударил мороз до минус 6,6 градуса

Минувшей ночью температура в посёлке Черусти на востоке Московской области опустилась до минус 6,6 градуса — это самый низкий показатель в регионе с начала осени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- Минпросвещения вв...
- Налоговая разверн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым